USA, raggiunto il nuovo accordo con Canada e Messico sul libero scambio

Di redazione Blogo.it lunedì 1 ottobre 2018

Addio al Nafta che era in vigore dal 1994.

Stati Uniti, Canada e Messico hanno raggiunto un nuovo accordo di base sul libero scambio che manda ufficialmente in pensione il NAFTA, l'Accordo nordamericano per il libero scambio in vigore dal 1994.

Da mesi erano ormai in corso le trattative per il nuovo accordo col Canada (quello col Messico era già stato raggiunto) e stanotte è arrivato l'annuncio ufficiale, a poche ore dalla scadenza che era stata fissata. L'accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA) è composto da 34 capitoli che puntano a regolamentare gli scambi di prodotti tra i tre Paesi coinvolti, a cominciare dai prodotti lattiero-caseari prodotto in Canada, dove il mercato vale oltre 16 miliardi di dollari all'anno.

I contadini degli Stati Uniti avranno accesso al 3,5% di quei prodotti ogni anno, mentre sul fronte delle automobile è stato stabilito che Canada e Messico avranno una quota di auto da poter esportare negli Stati Uniti: 2,6 milioni di automobili per ciascun Paese.

Non solo. Il 40% dei pezzi di ricambio per i veicoli prodotti tra Stati Uniti, Canada e Messico dovranno essere prodotte in Nordamerica e i dipendenti delle strutture che li produrranno non potranno essere pagati meno di 16 dollari all'ora.

Il nuovo accordo dovrà durare 16 anni e dovrò essere rivisto ogni sei anni. Ora i Presidenti dei tre Paesi coinvolti dovranno firmare l'accordo e il Congresso USA avrà 60 giorni di tempo per esaminarlo e approvarlo. Il termine ultimo è fissato per il 30 novembre 2018, quando il Presidente del Messico Enrique Peña Nieto dovrà lasciare l'incarico al nuovo eletto lo scorso luglio, Andrés Manuel López Obrador.

In serata il Presidente USA Donald Trump terrà una conferenza stampa alla Casa Bianca per illustrare tutti i dettagli del nuovo accordo.

Late last night, our deadline, we reached a wonderful new Trade Deal with Canada, to be added into the deal already reached with Mexico. The new name will be The United States Mexico Canada Agreement, or USMCA. It is a great deal for all three countries, solves the many...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ottobre 2018

....deficiencies and mistakes in NAFTA, greatly opens markets to our Farmers and Manufacturers, reduces Trade Barriers to the U.S. and will bring all three Great Nations together in competition with the rest of the world. The USMCA is a historic transaction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ottobre 2018

Congratulations to Mexico and Canada! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ottobre 2018