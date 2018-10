Senato, al via l'iter per il taglio dei vitalizi

Il Senato inizia a muoversi per il taglio dei vitalizi, a pochi mesi dall'esempio della Camera Dei Deputati. Il testo da adottare sarà deciso il 3 ottobre, mentre gli emendamenti potranno essere presentati entro il 12 ottobre.

Dopo il parere positivo del Consiglio di Stato, il Senato si prepara a far partire l'iter per il taglio dei vitalizi, seguendo così l'esempio della Camera che aveva approvato la delibera di Roberto Fico lo scorso 12 luglio.

Non è chiaro quale sarà il percorso che il Senato sceglierà di seguire, ma oggi la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha annunciato di aver convocato il Consiglio di Presidenza per il prossimo 3 ottobre. In quell'occasione si deciderà quale testo base adottare e, salvo colpi di scena, fisserà nella data del 12 ottobre il termine ultimo per presentare gli emendamenti al testo.

Il 16 ottobre, quindi, la questione dei vitalizi verrà definita durante il Consiglio di Presidenza già in programma. Difficile prevedere se il testo avrà un percorso breve come accaduto alla Camera o se si proverà ad allungare i tempi, ma il Movimento 5 Stelle sta facendo pressioni affinché si arrivi al taglio dei vitalizi entro la fine del 2018.

I senatori si erano dimostrati ben più agguerriti dei deputati della Camera, che pure stanno cercando in ogni modo di far annullare il provvedimento firmato da Fico e da Boeri. Ad oggi sono ben 1.200 i deputati che hanno presentato ricorso nel tentativo di evitare il taglio dei propri vitalizi.