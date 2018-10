Spread schizza sopra 295 punti, Piazza Affari apre in netto calo

Di redazione Blogo.it martedì 2 ottobre 2018

Lo spread Btp- Bund apre oggi 2 ottobre 2018 in netto rialzo, sopra 295 punti dai 284 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp schiza al 3,40%. Borsa Milano in forte calo, giù dell'1,37% in apertura

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali apre oggi 2 ottobre 2018 in netto rialzo, sopra 295 punti base dai 284 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp schizza al 3,40%. I mercati sono in agitazione dopo il rientro anticipato del ministro dell'Economia italiano Giovanni Tria a Roma dal Lussemburgo. Tria non parteciperà alla riunione dell'Ecofin di oggi.

"Ho molto impegni" ha detto il ministro smentendo qualsiasi retroscena dopo che ieri ha dovuto incassare le dure critiche del presidente della commissione Ue Jena Claude Juncker alla manovra delineata dal governo Conte che vuole alzare l'asticella del deficit al 2,4% del pil, ben oltre quello che Bruxelles è disposta a concedere. E se lo spread sale, la borsa scende. Sui mercati azionari non va insomma meglio: Piazza Affari apre in netto calo, con l'indice principale Ftse Mib giù dell'1,37% e l'Ftse It All-Share in flessione dell'1,43%.