Di Maio: "Su deficit/Pil al 2,4% non arretriamo di un millimetro"

Di redazione Blogo.it martedì 2 ottobre 2018

"Qualcuno sta sperando che su questa manovra il governo italiano torni indietro".

Questa mattina il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha parlato a RTL 102.5 e ha commentato le voci sulla nota di aggiornamento al Def che non sarebbe ancora ultimata, tanto da costringere il ministro dell'Economia Giovanni Tria ad abbandonare l'Ecofin in anticipo e a tornare già ieri sera dal Lussemburgo a Roma. Di Maio ha detto che il documento c'è, ma "lo stiamo mettendo a punto per mandarlo domani alle Camere" e ha fatto notare come l'attuale governo lo abbia approvato entro il 27 settembre, mentre i governi precedenti hanno spesso sforato. Di Maio poi ha detto, sul discussissimo punto del rapporto deficit/Pil al 2,4%:

"Qualcuno sta sperando che su questa manovra il governo italiano stia tornando indietro. Ma noi sul deficit/Pil al 2,4% fino al 2021 non arretriamo di un millimetro e se ce ne sarà bisogno spiegheremo la manovra sulle piazze"

In relazione alle reazioni che stanno arrivando dall'Europa alla manovra italiana, il vicepremier ha aggiunto:

"Non vogliamo né uscire dall'euro né dall'Europa, sia chiaro, ma il governo è compatto e non arretrerà. Siamo i primi a volerli incontrare se vogliono parlare della manovra, stiamo anche tre giorni chiusi dentro a spiegare ma diritti e conti in ordine possono stare nella stessa manovra"

Poi Di Maio ha commentato un'altra polemica, quella contro i tecnici del ministero dell'Economia e in particolare con Daniele Franco, Ragioniere generale dello Stato: