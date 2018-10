Mimmo Lucano arrestato | Le iniziative di solidarietà

Enorme risposta di solidarietà dopo l'arresto di Mimmo Lucano, sindaco di Riace. Ecco le iniziative già annunciate in Italia.

L'arresto del sindaco di Riace Domenico Lucano ha diviso in due la politica e l'opinione pubblica. Da un lato ci sono i sostenitori di Matteo Salvini e più in generale del governo di Conte e dell'intero centrodestra, sempre più contrari all'immigrazione e a favore di barriere che dovrebbero lasciar fuori dall'Italia tutti gli stranieri.

Dall'altra parte ci sono tutti gli altri, quelli che il Ministro dell'Interno definisce "buonisti che vorrebbero riempire l'Italia di immigrati", quelli che vedono davvero nel cosiddetto "metodo Riace" un esempio di integrazione da seguire, imitare ed esportare il più possibile.

A poche ore dall'arresto di Mimmo Lucano sono decine le iniziative di solidarietà che stanno nascendo in tutto il Paese, da nord a sud. Tra i primi a muoversi c'è stata l'Arci di Roma, che ha organizzato un sit-in di solidarietà per il pomeriggio di oggi, martedì 2 ottobre, insieme al centro Baobab che tanto ha fatto e sta facendo per i migranti che passano per la Capitale, ma sono in programma anche altre iniziative a Trento e Forcella tra quelle già annunciate in tempi record.

Noi stiamo con Mimmo Lucano - Sabato 6 ottobre manifestazione a Riace

L'evento senza dubbio più grande è quello annunciato dal gruppo di Coordinamento Recosol, la Rete dei comuni solidali, ha indetto una manifestazione di solidarietà che si terrà proprio a Riace sabato 6 ottobre alle 15. Il comunicato diffuso oggi parla chiaro:

Che nella Locride in cui la ‘ndrangheta spadroneggia si arresti Domenico Lucano è paradossale. Quando il sindaco di Riace fu accusato di molteplici reati non esitammo a schierarci dalla parte del sindaco certi della sua innocenza. Oggi nelle parole del Gip ne troviamo la conferma, Lucano non avrebbe colpe. Ma nel corso delle indagini sarebbero emerse altre irregolarità che oggi hanno portato all’arresto del sindaco di Riace. Lucano viene accusato di avere cercato di impedire, senza nessun vantaggio personale o economico ma per un senso morale di giustizia che degli esseri umani finissero nel limbo della clandestinità. Invece di un premio per la sua umanità, in una Italia in cui cresce l’intolleranza e si restringono gli spazi di libertà, riceve le manette. Noi continuiamo a stare con l’Italia che si oppone alle leggi razziali e all’odio.

L'invito di Recosol è aperto a tutti, dai semplici cittadini alle associazioni, passando per gli artisti e i sindaci di tutta Italia. Il grido è semplice ed efficace: "Restiamo Umani, Restiamo Uniti".

Comunicato sull'arresto di Mimmo Lucano

