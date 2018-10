Maria Elena Boschi: dal governo alle foto in camera da letto per Maxim [VIDEO]

Di Mirko Nicolino mercoledì 3 ottobre 2018

L’ex Ministra lancia il nuovo numero della rivista per “l’uomo moderno”

Maria Elena Boschi, parlamentare del Partito Democratico con un passato di Ministro per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento, sarà protagonista di un servizio che sarà pubblicato nell’edizione italiana di Maxim. La rivista bimestrale sarà in edicola domani, giovedì 4 ottobre, ma l’ex sottosegretario del governo Gentiloni ha voluto anticipare il servizio che la riguarda tramite un video: "Un saluto ai lettori di Maxim, spero che non resterete delusi da questo gioco che abbiamo creato insieme per questo numero", dice Maria Elena Boschi.

Non è ancora chiaro quali saranno i contenuti specifici di questo “gioco”, ma a giudicare dalle anticipazioni, l’ex ministro sarà raccontata in una veste del tutto inedita. Il video anticipa qualcosa, con la Boschi che sarà ritratta lontana dalla politica e dalla formalità che questa comporta, con scatti in abiti casual e perfino in camera da letto. Per la copertina, invece, è stata scelta un’immagine che immortala la parlamentare del centrosinistra in jeans, nella semplicità quotidiana. Al direttore della rivista dedicata al mondo maschile, Claudio Trionfera, la Boschi dichiara di "essere riuscita a rimanere me stessa. Non aver perso la testa né quando sono stata “osannata” all’inizio della mia esperienza al governo, né quando poi sono stata massacrata dalla diffamazione. Non essermi indurita, nonostante tutti gli attacchi che ho subito e che ha subito la mia famiglia è per me il risultato più importante".