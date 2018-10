Manovra, Salvini smentisce Di Maio: "Per il reddito di cittadinanza ci sono 8 miliardi"

Di redazione Blogo.it giovedì 4 ottobre 2018

"Non possiamo fare in cinque mesi quel che altri non fatto in 10 anni"

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito agguerrito stamattina e, conti alla mano, ha voluto smentire in parte le cifre date ieri dal collega vicepremier Luigi Di Maio, secondo il quale nella manovra sarebbero previsti 10 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza.

Intervenuto a Radio Anch'io, Salvini ha precisato che sono 16 i miliardi previsti per il superamento della legge Fornero e per il reddito di cittadinanza e che quella cifra sarà divisa in maniera più o meno equa tra i due progetti principali di questo esecutivo.

Se la matematica non è un’opinione, se ce ne sono 7-8 per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito.

Il vicepremier ha precisato:

Nella manovra ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l’aumento delle pensioni di invalidità, il quoziente familiari, un premio alle famiglie numerose con contributo alla natalità.

La flat tax, che era uno dei cavalli di battaglia della Lega, sarà rimandata. Alla fine Salvini non è riuscita a spuntarla nonostante le promesse fatte a più riprese e ora si giustifica spiegando quello che più o meno tutti sostenevano da tempo:

Non possiamo fare in cinque mesi quel che altri non fatto in 10 anni. È incredibile che dopo i disastri che ha fatto il Pd ci si rimproveri: siamo qua da quattro mesi e la gente ha capito che, senza miracoli, facciamo quello per cui ci hanno votato, io nel mio su immigrazione, sicurezza, beni della mafia.