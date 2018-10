Genova, il sindaco Marco Bucci è il commissario straordinario per la ricostruzione

Di redazione Blogo.it giovedì 4 ottobre 2018

Il governo di Conte ha deciso: il commissario straordinario per la ricostruzione di ponte Morandi sarà l'attuale sindaco di Genova Marco Bucci.

L'attesissimo nome è finalmente arrivato. Sarà l'attuale sindaco di Genova, Marco Bucci, il Commissario Straordinario per la ricostruzione di ponte Morandi. A quasi due mesi dalla tragedia costata la vita a 43 persone, il governo di Giuseppe Conte è riuscito a trovare un accordo e a scegliere il nome che la maggior parte dei cittadini genovesi avrebbe accolto a braccia aperte.

A confermare la scelta di Bucci è stato il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che stamattina ha ricevuto la comunicazione via telefono proprio da Conte. La Regione è subito detta favorevole e ora potrà partire l'iter per l'ufficializzazione della nomina.

Il decreto Genova è stato già firmato dal Presidente della Repubblica e il nuovo commissario straordinario, non appena la sua nomina sarà ufficiale, potrà iniziare subito a muoversi per rimuovere le parti ancora pericolanti di ponte Morandi e dare il via alle operazioni di progettazione e ricostruzione del viadotto.