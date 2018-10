Contrabbando di sigarette su una nave della Marina Militare [Video Le Iene]

Di redazione Blogo.it giovedì 4 ottobre 2018

Il servizio andato in onda nella puntata del 3 ottobre

Contrabbando di sigarette a bordo di una nave della Marina Militare: è quanto emergerebbe da un servizio andato in onda nella puntata del 3 ottobre della trasmissione TV “Le Iene”. Luigi Pelazza ha indagato su di un caso partito da una segnalazione anonima e che riguarda il sequestro di 700 chili di sigarette sequestrate dalla Guardia di Finanza a Brindisi, lo scorso 16 luglio, quando è attraccata la nave Caprera. Si tratta di un’imbarcazione nota al grande pubblico, poiché di recente ha ospitato anche il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Ebbene, secondo la ricostruzione, la nave Caprera è rientrata appunto il 16 luglio da una missione a Tripoli, in Libia, dove la Marina Militare era impegnata a segnalare alla Guardia Costiera libica la presenza di imbarcazioni di migranti dirette verso l’Italia. A quanto pare, però, la missione avrebbe avuto anche un secondo scopo, ossia quello di trasportare in Italia qualcosa come 3.600 stecche di sigarette chiuse in 72 scatole che pare avessero anche il sigillo della Marina. Per fare luce sull’accaduto, Le Iene hanno raggiunto anche il comandante della Caprera, Oscar Altiero e l’attuale Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta.

