Manovra da 21,5 miliardi ma nel 2020 rischio aumento Iva

Di redazione Blogo.it venerdì 5 ottobre 2018

L’Italia potrà crescere "più rapidamente del resto d’Europa" secondo Tria

Dal Def, dalla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si evince che la manovra 2019 del governo Conte costerà circa 21,5 miliardi, compresi i soldi per il reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero.

Nove miliardi andranno per il reddito e le pensioni di cittadinanza, sette per la quota 100, un miliardo per i nuovi centri per impiego, due miliardi per la flat tax. Poi ci sarà un miliardo per le forze dell'ordine e un miliardo e mezzo per i cittadini truffati delle banche.

Una manovra 2019 che sarà di crescita, come ha sottolineato più volte il Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria. Una manovra coraggiosa sì ma che potrebbe nascondere un’insidia che rischia di vanificare gli sforzi fatti per rilanciare l’economia: il temuto aumento dell’Iva che finora dal governo hanno sempre smentito.

Manovra, Moscovici e Tajani all'attacco: il conto lo pagheranno gli italiani? Il commissario UE all'Italia: “pacta sunt servanda". Tajani: “è una manovra contro il popolo”

Di fronte a un impegno di spesa per quasi 22 miliardi nel 2019 l'esecutivo riuscirebbe, come riferisce l’Ansa, a mettere mano solo in parte alla sterilizzazione dell'aumento dell’Iva che se non salirà nel 2019 dovrebbe aumentare parzialmente nel 2020-2021, con conseguente depressione dei consumi già in seria crisi nonostante la crescita del reddito, secondo gli ultimi dati Istat.