Juncker: "Spero che Salvini non debba raccogliere macerie". La risposta del vicepremier

Di redazione Blogo.it venerdì 5 ottobre 2018

Ennesimo battibecco a distanza tra il presidente della Commissione Europea e il ministro dell'Interno.

Anche oggi non ci siamo fatti mancare l'ennesima polemica tra il governo italiano e l'Europa e in particolare tra il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini e il Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker.

Partecipando alla manifestazione di Coldiretti, dove si è anche fatto un selfie con un asino, Matteo Salvini ha detto:

"L’Europa ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l’Italia negli ultimi anni. Quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che di me, del Governo e dell’Italia hanno persone come Juncker e Moscovici che hanno rovinato l’Europa e il nostro Paese. Quindi dicano quello che credono noi andiamo avanti dritti e sereni"

Poco dopo, secondo quanto riportato dall'agenzia austriaca Apa, è arrivata la risposta di Juncker, che ha commentato una nuova eventuale crisi dell'Euro e ha detto:

"Spero che non finisca mai nella situazione di dover raccogliere un mucchio di macerie"

Salvini ha replicato:

"Incredibili e inaccettabili gli insulti e le minacce che ogni giorno arrivano da Bruxelles e dai burocrati europei. Le uniche macerie che dovrò raccogliere sono quelle del bel sogno europeo, distrutto da gente come Juncker: sarò felice di ricostruire una nuova Europa con il voto popolare di maggio, io lavoro solo e soltanto per il bene ed il futuro del popolo italiano"

A questo punto però Juncker non ha risposto più, anzi, dalla Commissione europea la portavoce Natasha Bertaud ha fatto sapere che il Presidente non intende commentare ancora proprio per non "nobilitare" le parole di Salvini con una risposta.