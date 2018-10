Berlusconi contro Salvini: "Sta facendo il contrario di quello che aveva promesso"

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono di nuovo ai ferri corti? Se solo pochi giorni fa il centrodestra si era dichiarato più unito che mai e pronto a fare fronte comune alle prossime elezioni, qualcosa deve essere successo in queste ore, dopo la presentazione della manovra del governo gialloverde.

Oggi il leader di Forza Italia, dopo aver massacrato il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle, ha attaccato apertamente anche l'amico Matteo Salvini e la Lega di cui è il leader, lasciando intendere come il progetto di presentarsi insieme alle prossime elezioni sia ormai naufragato.

Non passerà molto tempo prima che gli imprenditori scopriranno che la Lega è nemica del lavoro. Come può fare Salvini a spiegare a tutti questi elettori che sta facendo il contrario di quello che aveva promesso? Credo che tutto salterà per aria e si dovrà andare a nuove elezioni in cui il centrodestra, a mio parere, avrà la maggioranza assoluta e potrà andare da solo al governo.