Def, Di Maio: "Non c'è nessun piano B".

Di redazione Blogo.it sabato 6 ottobre 2018

Il leader grillino: "Ci aspettavamo che la Manovra non piacesse alla Ue (…) Non arretriamo, convinti che quello sarà il tasso di crescita"

Luigi di Maio ha commentato la lettera inviata ieri da Bruxelles, firmata dal vice presidente della Commissione europea Vladis Dombrovskis e dal commissario agli Affari economici Pierre Moscovici. I due hanno espresso preoccupazione per la "significativa deviazione" rispetto a quanto previsto nei mesi scorsi.

La lettera della Commissione non ha comunque impressionato Di Maio, che ha ribadito il punto di vista del Governo, che non intende farsi guidare dall'UE: "Lo voglio spiegare benissimo. Non esiste un 'Piano B', perché non si arretra: si spiegano le ragioni di questa manovra, possiamo sistemare al meglio le coperture che abbiamo trovato e spiegare bene gli investimenti in deficit che stiamo facendo, ma non si torna indietro".

Di conseguenza "tutti i piani B di cui si sente parlare - ha sottolineato - o sono invenzioni dei giornali o di qualcuno che non sono i giornali e che però non rispecchiano assolutamente la volontà del governo".

La lettera di Dombrovskis e Moscovici non ha sorpreso Di Maio: "Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles adesso inizia la fase di interlocuzione con la Commissione europea ma deve essere chiaro che indietro non si torna". Di Maio ha poi aggiunto di aver apprezzato "il fatto che questa lettera sia stata mandata a mercati chiusi".

Poi ha aggiunto: "Adesso il ministro Tria inizierà l'interlocuzione con le istituzioni, so che il presidente Fico nei prossimi giorni sarà a Bruxelles. Saremo tutti quanti compatti e faremo un gioco di squadra per spiegare alla Commissione europea che gli italiani hanno bisogno di queste misure che non sono misure spot ma cambiamo la vita alle persone".

Entro il 15 ottobre bisognerà inviare all'UE il Documento Programmatico di Bilancio. Neanche questa importante scadenza preoccupa particolarmente Di Maio: "Io non sono preoccupato, sono tranquillissimo anche perché abbiamo ancora tanto da fare".