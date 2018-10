Il poliziotto-mago commuove il web | Video

Di redazione Blogo.it domenica 7 ottobre 2018

Sulla pagina Facebook "Agente Lisa" la polizia posta il video di un ispettore in servizio al centro di prima accoglienza di Pozzallo (RG) che diventa mago per far divertire i piccoli ospiti

Il poliziotto che diventa mago per i più piccoli commuove il web. Sulla pagina Facebook "Agente Lisa" della polizia di Stato, sempre pronta a smascherare raggiri online e a mettere in contatto le autorità con i cittadini, è stato postato il video di un ispettore in servizio presso l'hotspot, il centro di prima accoglienza per migranti, di Pozzallo, in provincia di Ragusa.

L'ispettore si improvvisa prestigiatore per la gioia dei bambini ospiti della struttura: piega un fazzoletto dentro la mano e lo fa sparire, poi fa soffiare nel pugno chiuso ed ecco che per magia il fazzoletto ricompare. E non sono solo i bambini a restare meravigliati, anche gli operatori del centro sembrano catturati dallo spettacolo di prestigio del poliziotto-mago, un bell'esempio di vera solidarietà al di là della facile quanto inutile retorica politica.