Salvini e Le Pen: "Condividiamo stessa idea di Europa e lottiamo contro l'Ue"

Marine Le Pen è stata stamane ospite del convegno dell'Ugl sul tema "Crescita economica e prospettive sociali in un'Europa delle Nazioni" e con lei c'era il suo "amico" Matteo Salvini, il ministro dell'Interno e vicepremier. I due, insieme, hanno sferrato l'ennesimo attacco all'Unione Europea.

La leader del Rassemblement National ha detto:

"Con Salvini noi non lottiamo contro l'Europa ma contro l'Unione europea per salvare l'Europa"

E ovviamente i due saranno alleati alle prossime elezioni europee del 2019. A tal proposito Salvini ha detto che quelle votazioni saranno "la fine di un percorso della rivoluzione del buonsenso che inevitabilmente sta coinvolgendo tutta l'Europa" e Le Pen ha sottolineato:

Salvini ha anche commentato l'eventuale bocciatura dell'Ue alla manovra economica italiana:

"Non voglio pensare che a Bruxelles, Berlino o nelle sedi delle agenzie di rating siano pronte bocciature per motivi politici e non economici per bloccare il governo del cambiamento. 60 milioni di italiani sono pronti a sostenere questo paese a prescindere dai richiami di Bruxelles. I cittadini votano al di là dei titoli dei giornali e dello spread. Io sono attento come vicepremier all'evoluzione dei mercati, ma il diritto al lavoro e alle pensioni viene prima"