Savona: "Programma economico del governo è moderato, UE col pilota automatico"

Di redazione Blogo.it lunedì 8 ottobre 2018

Il ministro delle Politiche Europee ha incontrato la stampa estera

Paolo Savona, ministro delle Politiche Europee, difende l’azione del governo Conte in termini di politica economica. Oggi i mercati hanno reagito molto male dopo la bocciatura da parte dell'Ue del Def avvenuta venerdì scorso, con lo spread che è schizzato oltre quota 300. "Il programma di governo, dal punto di vista della logica economica e della necessità pratica, è moderato e con tutte le cautele necessarie", ha dichiarato il ministro Savona, lasciando intendere che alla fine la maggioranza si sarebbe potuta anche spingere oltre. La politica economica del governo gialloverde viene definita dal ministro delle Politiche Europee "corretta, cauta e per certi versi moderata", "si poteva fare anche di più", ma alla fine è prevalso il buon senso rispetto a chi all’interno della maggioranza probabilmente chiedeva qualche mossa ancora più ardita.

Def, Di Maio: "Non c'è nessun piano B". Il Ministro Di Maio ha commentato la risposta arrivata da Bruxelles sul Def

Quanto al Pil, Savona si è detto ottimista sulla possibilità che raggiunga il 2% nel 2019 e il 3% nel 2020. Quanto alla decisione di portare il deficit al 2,4%, il ministro non lesina qualche frecciatina all’UE: "Cosa dobbiamo fare con una politica monetaria che cambia segno e con il rallentamento della crescita internazionale?", si chiede il titolare del dicastero delle Politiche Europee. "L'Unione europea tiene il pilota automatico in questa situazione. Allora se rischia di andare contro un iceberg tiene il pilota automatico lo stesso? Non le interessa?", ha concluso Savona alla stampa estera.

Savona e il documento di 17 pagine inviato a Bruxelles

Ai giornalisti, il ministro ha presentato il documento "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa", già inviato a Bruxelles di recente. All’interno del documento di 17 pagine, vi sono tre parti che riguardano rispettivamente: l'architettura istituzionale della politica monetaria; l'architettura istituzionale della politica fiscale e la conformazione da questa assunta; le regole della competizione anche in relazione agli aiuti di Stato.