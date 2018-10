Nuova gaffe del ministro Toninelli: confonde il valico del Brennero con il tunnel [VIDEO]

Di redazione Blogo.it martedì 9 ottobre 2018

Ecco cosa ha detto a margine dell’incontro con la commissaria Ue Violeta Bulc

Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti protagonista dio una nuova gaffe. Non c’è pace per il politico pentastellato, che in questi giorni ha dovuto subire anche dure critiche per via dei ritardi nella ricostruzione del ponte Morandi e nel generale ritorno alla normalità per la città di Genova. Parlando a margine dell’incontro con la commissaria Ue Violeta Bulc, il titolare del dicastero dei Trasporti ha chiesto ai giornalisti presenti: "Sapete quanti imprenditori italiani utilizzano con trasporto su gomma il tunnel del Brennero?".

In verità, quello attualmente utilizzato dagli autotrasportatori è il valico del Brennero, che è tutt’altra cosa rispetto al tunnel. Il tunnel del Brennero - che unirà Fortezza (Alto Adige) a Tulfes (Nord Est di Innsbruck) - è ad oggi in costruzione, si tratta di un’opera da 8,3 miliardi, ma sarà dedicata esclusivamente alla linea ferroviaria. La fine dei lavori è prevista per il 2027.