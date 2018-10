Salvini: "Non ci saranno né patrimoniali né prelievi dai conti degli italiani"

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi ha parlato a Radio Radicale della manovra finanziaria e ha spiegato:

"Non ci saranno né patrimoniali né prelievi dai conti correnti degli italiani. Non chiederemo le fedi nuziali per salvare il paese e non abbiamo intenzione di prelevare dai conti correnti, fa tutto parte della fantasia"