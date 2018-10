Video - il lapsus di Tria: "è un scommessa. Ce la faremo? Spero di no"

Il lapsus del Ministro Tria di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato

Lapsus o lapsus freudiano? È questa la domanda che si stanno ponendo in rete dopo aver visto questo video con protagonista Giovanni Tria. Il 10 ottobre il Ministro dell'Economia stava illustrando il Def davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Parlando del Def ad un certo punto ha affermato: "La nostra è una scommessa. Ce la faremo? Io spero di no". I presenti gli hanno fatto notare l'errore ma il Ministro, concentrato sulla sua esposizione, non si è reso conto del piccolo scivolone. Secondo i maligni, convinti che questo Governo stia tramando per uscire dall'Euro, non si è trattato di un banale lapsus, bensì di un'espressione indiretta dell'inconscio.