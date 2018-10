Conte: "Manovra ritoccabile ma niente modifiche significative"

Di redazione Blogo.it venerdì 12 ottobre 2018

Il premier ha parlato durante la visita in Etiopia

Giuseppe Conte, in visita in Etiopia, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nella capitale Addis Abbeba. Il presidente del Consiglio dei Ministri è stato “punzecchiato” sulla manovra finanziaria, in merito alla quale Conte ha ammesso che "potremmo valutare qualche intervento ma è stata costruita in termini integrali e pensare di modificare qualcosa di significativo lo escluderei". "La manovra è stata elaborata, meditata e studiata", ha aggiunto il premier, confermando sostanzialmente che non ci siano i margini, nonostante la “bocciatura” da parte dell’Ue, affinché sia stravolta.

Subito dopo lo sbarco ad Addis Abbeba, Conte si era anche espresso sull’approvazione del Def da parte delle due camere: "È stato approvato, come avevamo previsto, a piena maggioranza il Def prima al Senato, poi alla Camera. Questo significa che il Parlamento italiano si è espresso e rappresenta la sovranità popolare. Siamo convinti di quello che stiamo facendo - ha proseguito - , siamo molto sereni e determinati". Se l’Europa è stata critica, gli USA lo sono stati molto meno nei confronti della politica economica del governo Conte, che ha aggiunto: "qualche critica ci può essere ma anche chiari segnali positivi", ad esempio quello "del ministro del Tesoro Usa che conosce i fondamentali della nostra economia, che sono molti solidi".