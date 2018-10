Tweet omofobi dal funzionario del Mise, che si difende: "solo satira e black humor"

Di redazione Blogo.it venerdì 12 ottobre 2018

Un collaboratore del ministro Di Maio finisce nel vortice delle polemiche

Nuova grana per Luigi Di Maio e il suo ministero: Enrico Esposito, vice capo dellʼufficio legislativo del Mise, è finito nel ciclone mediatico per una serie di vecchi tweet ritenuti omofobi, ma che secondo colui il quale li ha pubblicati sarebbero solo "satira" e "humor nero". Tra le vittime del collaboratore del vicepremier ci sono principalmente personaggi del mondo della politica e dello spettacolo, da Vladimir Luxuria, a Michela Biancofore, da Dolce e Gabbana a Melissa Satta. Basta leggere i tweet datati per comprendere che, seppur di satira si tratti, quella del collaboratore portato a Roma da Luigi Di Maio sia davvero di cattivo gusto.

La parlamentare Micaela Biancofiore, ad esempio, viene definita "una mignotta in quota rosa", mentre nei confronti di Dolce e Gabbana vengono fatte allusioni abbastanza tristi sulla loro omosessualità. Un assist perfetto per l’opposizione, che si scaglia contro il dipendente del Mise senza se e senza ma: Maria Elena Boschi, ex ministro, dice che le "affermazioni sulle donne e sull'omosessualità sono vergognose. Qui si va oltre la libera manifestazione di un'opinione", aggiunge coinvolgendo anche il ministro Di Maio. "Impossibile che Di Maio e il M5s non sapessero, visto quanto tempo dedicano ai social". Emanuele Fiano, altro parlamentare del Partito Democratico, ci mette il carico parlando di tweet "indecorosi e offensivi ci chiediamo quanto il vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio attenderà ancora per prendere provvedimenti".

La difesa di Esposito

In attesa che il titolare del dicastero dello Sviluppo Economico prenda pubblicamente una posizione, Enrico Esposito si difende affermando di essere vittima della macchina del fango: "Chi mi conosce sa benissimo che nella mia vita ho sempre avuto la passione per la satira e per il black humor", aggiungendo che all’epoca dei tweet "avevo creato un personaggio radiofonico che impersonava il mio alter ego razzista, omofobo, sessista e antimeridionale (proprio io, che sono napoletano!)". "Oggi ho provato sulla mia pelle cosa significa finire nel vortice della macchina del fango", conclude il vice capo dellʼufficio legislativo del Mise.