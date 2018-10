Studenti in piazza contro il governo: bruciati manichini di Salvini e Di Maio

Manifestazioni in oltre 30 città italiane

Studenti in piazza in circa 30 città italiane contro il governo: all’iniziativa hanno aderito i frequentanti le medie, superiori, gli universitari e la Flc Cgil. La maggioranza gialloverde viene accusata di "propaganda" e "strumentalità", mentre tra le richieste vi sono la tutela del diritto allo studio e la messa in sicurezza delle scuole. A Roma il corteo è partito da piazzale Ostiense, dove sono confluiti circa 3mila studenti che hanno acceso fumogeni e urlato "Chi ha paura di cambiare? Noi no!". Flash-mob alla Piramide Cestia con le maschere di Dalì come i protagonisti del telefilm "Le case di carta". Traffico in tilt nella capitale per via del concomitante sciopero dei trasporti pubblici.

Grande partecipazione anche a Torino, dove però la manifestazione ha assunto connotati più marcatamente politici: alcuni studenti hanno infatti dato alle fiamme due manichini raffiguranti i vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sui lampioni di piazza Castello sono state inoltre attaccate foto dei leader di Lega e M5S con le facce imbrattate di rosso. La manifestazione è presidiata comunque da polizia e carabinieri.

"Salvini e Di Maio attenti, ribalteremo il governo!"

Studenti in piazza un po’ in tutta Italia, con manifestazioni corpose soprattutto a Monza, Napoli e Catania. L’hashtag comune utilizzato dai manifestanti è #agitiamoci, mentre lo slogan scelto è "Serve una scossa", per un “vero cambiamento” non quello secondo loro sbandierato dal governo gialloverde. "Scendiamo in piazza in tutta Italia - spiegano i giovani manifestanti - perché vogliamo smascherare i bluff dei ministri che parlano di sicurezza e innovazione per le nostre scuole ignorando le vere condizioni delle studentesse e degli studenti. La scuola pubblica fa acqua da tutte le parti. Bloccheremo le città e agiteremo il paese: Salvini e Di Maio state attenti, il 12 ribalteremo il vostro governo del cambiamento".