Mara Carfagna riceve Chiara Bordi alla Camera: "Le istituzioni e gli italiani le sono vicini"

Di redazione Blogo.it venerdì 12 ottobre 2018

Chiara Bordi ha una protesi e ha partecipato a Miss Italia.

La vicepresidente della Camera Mara Carfagna oggi ha ricevuto a Montecitorio Patrizia Mirigliani, organizzatrice del concorso Miss Italia, e Chiara Bordi, la ragazza di Tarquinia che quest'anno ha partecipato alla celebre competizione classificandosi al terzo posto, ma che ha subito numerosi attacchi, soprattutto online, a causa della sua diversità: Chiara, infatti, ha una protesi a una gamba a causa di un incidente in motorino avvenuto nel 2013. Carfagna ha commentato così l'incontro di oggi:

"Ho avuto il piacere di ricevere alla Camera dei deputati Chiara Bordi, terza classificata al concorso di Miss Italia. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere una ragazza brillante e coraggiosa, molto più forte delle critiche meschine che ha ricevuto per aver scelto di partecipare ad un concorso di bellezza senza nascondere la sua protesi"

Miss Italia, la concorrente con la protesi insultata sul web: "Ti votano perché sei storpia" La Miss in gara Chiara Bordi insultata. Tutti sono dalla sua parte.

Poi ha manifestato la vicinanza delle istituzioni alla ragazza:

"Ho voluto testimoniarle la vicinanza delle istituzioni e di tutte le italiane e gli italiani, incoraggiarla a continuare a credere nei suoi sogni. Ho ringraziato l’organizzazione e Patrizia Mirigliani per avere contribuito a dare un senso nuovo alla parola bellezza"

Mara Carfagna, prima di entrare in politica nel 2004, ha partecipato a Miss Italia nel 1997, classificandosi al sesto posto e avviando una carriera da modella e soubrette, interrotta per dedicarsi poi completamente alla politica, diventando anche ministro per le Pari Opportunità nel governo Berlusconi IV.