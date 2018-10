Conte: "Il reddito di cittadinanza modulato su base geografica"

Di redazione Blogo.it domenica 14 ottobre 2018

Il Premier: "Abbiamo studiato il sistema tedesco".

Il Premier Giuseppe Conte è oggi a Milano dove ha preso parte prima alla giornata inaugurale della Scuola di formazione politica della Lega, poi ha visitato la Digital Factory di Italgas e infine ha tenuto un incontro con le start up al Talent Garden. Proprio nel corso del suo primo impegno questa mattina presso il Centro Congressi di Palazzo Castiglioni il Presidente del Consiglio ha parlato del reddito di cittadinanza che, così come è stato studiato dal MoVimento 5 Stelle, è strettamente legato alle offerte di lavoro da proporre ai cittadini attraverso i centri per l'impiego che vanno nel frattempo riformati. Il Premier, in particolare, ha detto:

"Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro sulla base della distribuzione geografica"

Poi non ha ben spiegato questo punto, ma ha aggiunto:

"Abbiamo studiato il sistema tedesco. Al primo mio incontro con la Merkel chiesi subito di approfondire i diritti di recupero al lavoro e all'occupazione. Faremo tesoro anche di qualche inefficienza che si è realizzata in Germania"

L'ipotesi sarebbe dunque di differenziare le offerte di lavoro su una base geografica. Ricordiamo che le offerte sono al massimo tre per ogni persona, se vengono rifiutate tutte si perde il reddito di cittadinanza. Conte ha anche detto:

"Il reddito di cittadinanza, se realizzato male, può essere frainteso e percepito come sussidio assistenziale. Stiamo facendo di tutto perché anche questo strumento, che potrebbe apparire non di alta redditività, ma di alto valore sociale, venga realizzato in una prospettiva di sviluppo sociale, affinché si crei un meccanismo di riqualificazione delle persone che hanno perso il lavoro e di qualificazione per quelle che non lo hanno. Intesa in questi termini sarà una riforma essenziale per la crescita. Su questo saremo giudicati"

Foto © Palazzo Chigi Licenza CC BY-NC-SA 3.0 IT