Elezioni Baviera, exit poll:crollano Csu e Spd. Verdi secondo partito. Cresce l'estrema destra

Di redazione Blogo.it domenica 14 ottobre 2018

Elezioni Baviera 14 ottobre: i risultati dei primi exit poll segnano il crollo della Csu e dei socialdemocratici e il balzo di Verdi ed estrema destra





I risultati delle elezioni in Baviera di oggi 14 ottobre 2018 secondo gli exit poll segnerebbero il crollo della Csu, partito gemello della Cdu di Angela Merkel, che è primo ma passa dal 47,7% del 2013 al 35,5% perdendo la maggioranza assoluta dei seggi nel parlamentino regionale. Come previsto dai sondaggi sono invece in forte ascesa i Verdi che conquistano sempre secondo gli exit poll il 18,5%, dall'8,6% delle precedenti elezioni in Baviera che lo ricordiamo è il Land più ricco della Germania.

Se la Csu crolla non ridono i Socialdemocratici che avrebbero dimezzato i consensi aggirandosi sotto l'11% dal 20,6% del 2013. Preoccupa la crescita dell'estrema destra di Alternative fuer Deutschland che secondo i primi exit poll ottiene l'11% che garantirebbe per la prima volta l'entrata della formazione politica nel parlamento bavarese. Buon risultato anche per Freie Waehler (Liberi Elettori), 11,5% dal 9%, e per i liberali, al 5% dal 3,3%, mentre la Linke (estrema sinistra) resterebbe fuori dall'assise regionale con il 3.5% dal 2,1 precedente.

Exit poll Baviera: Csu, il crollo del partito-stato

Le elezioni in Baviera rischiano ora di mettere in difficoltà il governo federale della Cancelliera Angela Merkel. La Csu è un partito conservatore che esiste in Germania solo in Baviera: un partito-Land, un partito-Stato, come è stato più volte definito, che ha governato la regione quasi ininterrottamente dal 1957 e che dal 1962 ha sempre avuto la maggioranza assoluta. Il Ministro dell'Interno tedesco è Horst Seehofer, leader del partito affiliato alla Cdu.

Molta alta e in crescita l'affluenza: in Baviera oggi si sono recati ai seggi il 72% degli elettori (oltre 9 milioni) contro il 63,6% delle regionali del 2013. La Csu, con il candidato presidente Markus Soeder commenta amaramente gli exit poll: "Non è un giorno facile per noi, questo è un risultato doloroso. Lo accettiamo e ci confrontiamo. Lo analizzeremo. Ma una cosa è chiara: non solo siamo il partito più forte, ma abbiamo anche un chiaro mandato a governare".