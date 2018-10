Berlusconi: "questa manovra è un disastro, sarà bocciata dall'Ue"

Di redazione Blogo.it domenica 14 ottobre 2018

"Il reddito di cittadinanza è una menzogna"

La manovra del governo Conte "è un disastro e sarà bocciata dall'Unione europea". Ne è sicuro Silvio Berlusconi: "Questa manovra avrà dei risultati molto negativi su tutti i risparmi degli italiani, sui valori di Borsa, sui valori dei titoli del nostro debito pubblico".

Berlusconi ha invitato quindi il governo a ripensarci: "hanno ancora qualche ora di tempo" per correggere la manovra e inviarla a Bruxelles. Il leader di Forza Italia definisce poi il reddito di cittadinanza una presa per i fondelli: "è una menzogna che mi preoccupa molto. Loro dicono: abbiamo abolito la povertà. Ma come si può raccontare una storia simile agli italiani e non trovare anche personaggi dello stesso governo che dicono 'basta' a questa bufala? Stanno pigliando in giro gli italiani".

Conte: 'Il reddito di cittadinanza modulato su base geografica' Il Premier: "Abbiamo studiato il sistema tedesco".

Inoltre "tutte le dichiarazioni che vengono fuori, come 'ti do 780 euro ma ti dico io come spenderli' sono lontanissime da quello che deve essere uno Stato di libertà. Ci sono 9 miliardi a disposizione, 780 euro a persona. Quindi, in un anno, una persona deve ricevere 9.300 euro. Nove miliardi diviso 9.300 euro è qualcosa di meno di un milione di persone".

Berlusconi ne ha anche per il decreto dignità, "l'unico decreto finora sfornato" dal governo giallo verde e che per giunta "va contro la libertà dei singoli imprenditori, va contro l'interesse dei lavoratori, farà perdere posti di lavoro".