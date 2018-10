Claviere, la polizia accusa: "La Francia scarica migranti in Italia"

Di redazione Blogo.it lunedì 15 ottobre 2018

La polizia italiana ha riferito di aver avvistato un furgone della gendarmeria francese "scaricare" in Italia due migranti africani

Un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato all'interno del territorio italiano mentre faceva scendere due uomini, presumibilmente migranti africani, in una zona boschiva. Questa è la denuncia della polizia italiana in servizio a Claviere, piccola cittadina dell'Alta Val di Susa al confine con la Francia. Dopo aver scaricato questi due migranti, il furgone della gendarmeria francese è tornato dall'altra parte del confine.

L'episodio risale a venerdì scorso e su quanto riportato dalle forze dell'ordine italiane è stata anche aperta un'inchiesta da parte della Procura di Torino, in possesso anche di un filmato con il quale è stato documentato lo sconfinamento del furgone francese. Questo spiacevole episodio rischia seriamente di creare nuove tensioni tra l'Italia e la Francia; il Governo italiano accusa da tempi i francesi di voler impartire lezioni sulla gestione del fenomeno migratorio e di volerlo fare senza rispettare le regole. L'episodio in oggetto conferma questa denuncia visto che la gendarmeria non ha rispettato la procedura prevista dagli accordi internazionali, in base ai quali avrebbe dovuto avvertire le autorità italiane e quindi accompagnare i migranti al posto di frontiera.

La Farnesina ha chiesto chiarimenti sulla vicenda, come si legge in una nota: "Il ministero degli Esteri si è immediatamente attivato con l'ambasciatore di Francia in Italia per chiedere chiarimenti al riguardo. Un analogo passo formale, al fine di chiarire i termini precisi dell'accaduto, è in corso da parte del nostro ambasciatore a Parigi con le competenti autorità francesi. Appena stabilita la realtà dei fatti, la Farnesina ne darà completa informazione pubblica".

Anche Salvini ha commentato la notizia: "Sono in attesa di sviluppi. Non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli immigrati in Italia. Ma se qualcuno pensa davvero di usarci come il campo profughi d'Europa, violando leggi, confini e accordi, si sbaglia di grosso. Siamo pronti a difendere l'onore e la dignità del nostro Paese in ogni sede e a tutti i livelli. Pretendiamo chiarezza, soprattutto da chi ci fa la predica ogni giorno, e non guarderemo in faccia a nessuno. Invito il collega Moavero a chiedere chiarimenti all'ambasciatore".