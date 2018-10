Manovra, in corso il Cdm. Fonti Lega: "Intesa su pace fiscale"

Di redazione Blogo.it lunedì 15 ottobre 2018

Nel decreto fiscale non dovrebbero esserci le pensioni d'oro.

È iniziato nel tardo pomeriggio il Consiglio dei Ministri che deve discutere la manovra economica, ma è stato preceduto durante la giornata da due vertici di governo, il primo, in mattinata, disertato dai due vicepremier, nel secondo, invece, durato molte ore nel pomeriggio e terminato proprio a ridosso del Cdm, secondo fonti della Lega sarebbe stato raggiunto l'accordo sulla pace fiscale, il nodo che in queste ore ha fatto più discutere le due anime del governo, quella della Lega e quella del MoVimento 5 Stelle.

Il M5S ha chiesto che la pace fiscale sia circoscritta ai cittadini che non hanno pagato le tasse dovute, ma che hanno segnalato il debito al Fisco effettuando correttamente tutte le dichiarazioni, lasciando dunque fuori il "nero".

Non dovrebbe invece far parte della manovra il provvedimento sulle pensioni d'oro, perché il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, della Lega, ha detto che non rientrano nel decreto fiscale.