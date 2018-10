Caso Lodi, Fico: "Chi ha fatto la delibera deve solo chiedere scusa"

Roberto Fico, Presidente della Camera, non usa mezzi termini sul caso delle discriminazioni per l'accesso alla mensa e allo scuolabus nel comune di Lodi e ha detto:

"Io credo che nel momento in cui si fa una delibera che, in modo conscio o inconscio, crea delle discriminazioni così importanti, si deve chiedere solamente scusa. Dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella mensa scolastica. Nel momento in cui si è verificata questa situazione con 200 bambini che non potevano andare in mensa perché non potevano più permetterselo, essendosi ritrovati nella fascia di reddito più alta, sono stati raccolti circa 60mila euro per farli andare a scuola fino a fine dicembre: questo è un gesto fondamentale perché ogni volta che si crea un'ingiustizia il nostro Paese è pronto a rispondere. Il nostro Paese è forte e i valori costituzionali sono saldi"