Video: Napolitano torna in Senato dopo la malattia. Casellati: "Esempio per tutti"

Napolitano torna in Senato dopo la malattia. Casellati: "Esempio per tutti"

Di redazione Blogo.it martedì 16 ottobre 2018

Era stato ricoverato d'urgenza il 24 aprile.

Nella giornata in cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato al Senato e alla Camera le comunicazioni del governo in vista del Consiglio Europeo di domani, in aula a Palazzo Madama c'è stato un evento da festeggiare: il ritorno del Presidente emerito della Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano.

È la prima volta che torna tra gli scranni del Senato da quando è stato operato d'urgenza lo scorso 24 aprile per la "dissecazione acuta dell'aorta ascendente". Dopo oltre un mese di degenza all'Ospedale San Camillo, Napolitano è potuto tornare a casa il 7 giugno scorso.

Giorgio Napolitano, ultimo bollettino: "Migliora ancora, presto lascerà la terapia intensiva" Procede positivamente il recupero di Giorgio Napolitano, operato al cuore all'ospedale San Camillo di Roma: "Le funzioni d'organo sono in via di normalizzazione".

Ora, dopo quattro mesi di riabilitazione motoria e cardiorespiratoria, eccolo di nuovo in aula dove, in apertura di seduta, è stato accolto dalle parole della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati che ha detto, riferendosi a Napolitano, che "la sua capacità di partecipazione ai lavori e la sua passione istituzionale sono il miglior esempio per tutti i componenti" del Senato.