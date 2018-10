Taglio ai vitalizi, ok del Consiglio di Presidenza del Senato. Il video della festa del M5S

La festa pentestellata con bandierine, palloncini gialli e tanto rumore si è spostata da Montecitorio a Palazzo Madama. Era il 12 luglio quando abbiamo assistito alla prima festa del M5S, quella per l'approvazione della delibera di Roberto Fico alla Camera che tagliava i vitalizi agli ex deputati, oggi è successo lo stesso al Senato dopo che il questore Paolo Arrigoni della Lega, al termine del Consiglio di Presidenza, ha annunciato:

Fuori dal palazzo del Senato sono comparsi gli striscioni "56 milioni di euro risparmiati" e "Bye bye vitalizi" esposti dai senatori del MoVimento 5 Stelle con tanto di bandierine e palloncini gialli. Il vicepremier Luigi Di Maio ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il video della diretta dei festeggiamenti e un cartello con la scritta "16 ottobre 2018 abolizione dei vitalizi al Senato. Fine della casta" e ha scritto:

"Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva!"