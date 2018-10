Revocati gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano

Di redazione Blogo.it martedì 16 ottobre 2018

Domiciliari revocati Mimmo Lucano, il sindaco di Riace indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il primo cittadino è libero ma con divieto di dimora nella sua città

Arresti domiciliari revocati a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace sospeso dalla carica dopo essere stato indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto dei servizi di raccolta dei rifiuti. Per il primo cittadino divieto di dimora in città.

Mimmo Lucano arrestato. Migliaia di persone a Riace in supporto del sindaco Salvini: "attendo parole Mattarella e Anm"

Mimmo Lucano, il sindaco dell'accoglienza, fautore di quel "modello Riace" che ha rivitalizzato e ripopolato il piccolo centro della Locride, era stato arrestato e posto ai domiciliari il 2 ottobre scorso.

Difeso a spada tratta dai suoi concittadini e dal suo amico Roberto Saviano, che ne ha sempre elogiato il gran lavoro fatto a Riace, Domenico, per tutti Mimmo, Lucano sabato scorso ha visto sfilare sotto casa sua un corteo di circa 6.000 persone che hanno voluto manifestare tutta la loro solidarietà chiedendone la liberazione.

Quella casa che ora il sindaco deve lasciare. A Mimmo Lucano sono sì stati revocati i domiciliari ma deve abbandonare "la sua" Riace. Il tribunale del Riesame, con la decisione presa al termine dell'udienza di oggi, ha sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di dimora.