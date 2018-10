Manovra Italia, UE: "la Commissione Europea la respingerà"

Aggiornamento - Günther Oettinger ha provato a correggere il tiro. Il commissario ha pubblicato un tweet con il quale ha precisato che la dichiarazione a Der Spiegel era da intendersi come un'opinione personale: "È mia opinione personale che sulla base delle cifre è probabile che dobbiamo chiedere all'Italia di correggere il progetto di bilancio. NON ho detto che c'è una decisione della Commissione su #Italy, né che una lettera con un rifiuto venga inviata questo giovedì giovedì #Italien #Salvini".

It is my personal opinion that based on the figures it is v likely that we have to ask Italy to correct the draft budget. I did NOT say there is a Commission decision on #Italy, nor that a letter w/ a rejection is being sent this Thursday Friday #Italien #Salvini @MarkusBecker https://t.co/GFBP6vk89H