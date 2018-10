Condono fiscale, Renzi: "Ma Di Maio sa leggere ciò che firma?"

Di redazione Blogo.it giovedì 18 ottobre 2018

La battuta dell'ex Premier su Twitter.

Sul pasticcio del decreto fiscale del governo Conte il cui testo, secondo il vicepremier penta stellato Luigi Di Maio, sarebbe stato "modificato" prima di approdare al Quirinale (anche se al Colle non è in realtà ancora arrivato) non poteva mancare l'opinione del "grande nemico" Matteo Renzi, che su Twitter ha scritto:

"Di Maio è un uomo disperato. Vota #asuainsaputa un #condono, poi grida allo scandalo. Attacca me. Non capisce il senso dei testi che vota. Dopo questa giornata imbarazzante la domanda è semplice: 'ma Di Maio sa almeno leggere ciò che firma?'"

Di Maio: "Pace fiscale testo manipolato, domani denuncio tutto" Secondo il vicepremier Luigi Di Maio, sulla pace fiscale al Quirinale sarebbe arrivato un testo manipolato e domani sporgerà denuncia, la Presidenza smentisce

L'ex Premier ed ex segretario del Partito Democratico ha anche re-twittato i commenti di alcuni suoi compagni di partito, come Alessia Morani, che scrive:

"Faccio un pubblico appello a Rocco Casalino: dica a #DiMaio che non è il Grande Fratello ma è il governo del paese. Ormai siamo alla follia"

Valeria Fedeli, ex ministro dell'Istruzione:

"Quando vuole far credere che non siano le sue, #dimaio inizia a straparlare di ‘manine invisibili’. Stavolta sullo scudo fiscale per gli evasori inserito nel decreto inviato al @Quirinale che ha già smentito di averlo ricevuto. Cultura istituzionale zero"

Teresa Bellanova:

"#DiMaio prima fa un #condono, poi dice che il testo sulla #manovra arrivato in Quirinale è stato manipolato.

Fonti del Quirinale fanno sapere che non è arrivato alcun testo. Siamo alla mania di persecuzione pura, signori miei. Allo psicodramma quirinale"

Eugenio Comincini:

"Ma un Paese normale può accettare da un Ministro queste storielle di fantomatiche manine e di testi legislativi cambiati"

Tutti hanno usato l'hashtag "#asuainsaputa", ma l'hashtag che in queste ore va per la maggiore su Twitter, tanto da essere tra i trend topic, è "#manina", ossia quella invocata da Di Maio e che sarebbe intervenuta di nascosto per modificare il decreto fiscale.