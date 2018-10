Galateo vola come D'Annunzio su Bolzano, ma l’aereo è piantato al suolo [VIDEO]

L’iniziativa del candidato di "Alto Adige nel cuore Fratelli d'Italia"

Marco Galateo, candidato di Alto Adige nel cuore Fdi alla provinciali di domenica prossima ha realizzato un video che è diventato rapidamente virale su Facebook. Come un novello Gabriele D’Annunzio, il politico di destra ha realizzato un filmato nel quale lo si vede lanciare tricolori sulla città di Bolzano a bordo di un ultraleggero. “Dopo il volo su Vienna di Gabriele D'Annunzio del 1918, il volo su Bolzano nel 2018. Rispettando le identità di tutti, siamo orgogliosi di essere italiani”, le parole di Galateo. La clip è stata in realtà realizzata all’aeroporto di Bolzano e contrariamente a quanto potrebbe sembrare da una visione poco attenta del filmato, il piccolo velivolo non ha mai lasciato il prato dello scalo. “Ricordiamo il Vate, Gabriele D’Annunzio con il volo su Vienna per lanciare con il sorriso un messaggio di pace, cento anni dopo, su Bolzano - le parole di Galateo - . Lo troverete tra oggi e domani nelle vostre buche delle lettere”. Un'iniziativa riuscita? Di sicuro, i tanti utenti che stanno condividendo il video principalmente con un intento ironico, stanno contribuendo ad accrescerne la popolarità.