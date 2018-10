Milano: Bono degli U2 attacca Salvini durante il concerto [VIDEO]

Di redazione Blogo.it giovedì 18 ottobre 2018

Bono travestito da MacPhisto ha attaccato il vicepremier

Bono degli U2 attacca Matteo Salvini durante l’ultimo concerto italiano a Milano. È successo al Forum di Assago, quando il leader della band si è travestito da MacPhisto, il suo alter ego cattivo e dall’aspetto demoniaco, per chiudere il suo tour nel Bel Paese. Bono se l’è presa con il Ministro dell’Interno per le sue politiche sull’immigrazione, un tema da sempre molto caro agli U2. "In Italia - ha detto Bono durante il suo show - ci sono molte scelte cattive che potete fare, ma io vi consiglio Matteo Salvini". Non è la prima volta che il frontman del gruppo irlandese attacca il leader della Lega, che anche stavolta non ha fatto attendere molto la sua replica. "Anche il miliardario Bono mi attacca? Caspita, non ci sono limiti ormai! Peccato per lui che ignora, non sa e parla a vanvera, io continuo ad ascoltare le canzoni degli U2 e tiro dritto!", ha risposto Salvini.