Tunnel Brennero, Fraccaro: "stop lavori". Toninelli una settimana fa: "dossier importantissimo"

Di redazione Blogo.it giovedì 18 ottobre 2018

Stop ai lavori del tunnel del Brennero perché l’analisi costi-benefici mostra che non ne vale la pena. A dirlo non è il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Danilo Toninelli ma il compagno di governo Riccardo Fraccaro

Stop ai lavori del tunnel del Brennero perché l’analisi costi-benefici mostra che non ne vale la pena. A dirlo non è il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Danilo Toninelli ma il compagno di partito e di governo Riccardo Fraccaro, Ministro per i rapporti con il parlamento, che forse per riguadagnare terreno dopo la vicenda del decreto fiscale “manipolato” all’insaputa del M5s sposta l’attenzione sull’opera che per Toninelli era già conclusa.

Secondo Fraccaro bisogna "fermare i lavori del tunnel del Brennero perché i costi superano i benefici dell’opera, per il Movimento 5 stelle si deve puntare sulla mobilità sostenibile".

In questo quadro si inserisce la relazione dell'Ufficio ispettivo territoriale di Roma sui viadotti presenti sulla A24-A25. Dopo una serie di ispezioni il report spiega che "le verifiche di sicurezza strutturali eseguite, sia sulle pile che sui viadotti, hanno restituito risultati molto esigui in termini di coefficiente di sicurezza". Infatti: "Il decadimento manutentivo riscontrato, associato all'incremento dei carichi di esercizio rispetto all'epoca di costruzione, è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito della circolazione". Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi preteso delle limitazioni al traffico.

Maria Elena Boschi: ci portano in recessione

Sullo stop ai lavori del tunnel del Brennero invocato da Fraccaro, dal Pd è Maria Elena Boschi, ex Ministro per i rapporti con il Parlamento, ad attaccare, via Twitter:



#Fraccaro annuncia che bloccheranno la realizzazione del tunnel del #Brennero. Un’opera strategica per l’Alto Adige/Südtirol e per tutto il Paese. Il governo Lega/M5S a forza di dire NO a tutto rischia di far tornare l’Italia in recessione. — maria elena boschi (@meb) October 18, 2018

Poco più di una settimana fa il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti, Toninelli, aveva parlato del dossier Brennero come di una faccenda un “molto importante per la libera circolazione delle merci che ci sono in Italia".

Toninelli: sapete quanti attraversano il tunnel?