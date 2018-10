Sgarbi imbufalito con Di Maio: "problema psichiatrico non politico” [VIDEO]

Di redazione Blogo.it giovedì 18 ottobre 2018

La rabbia di Sgarbi contro Di Maio dopo la vicenda del decreto fiscale che secondo il vicepremier sarebbe stato manipolato: "caso psichiatrico... si trovi quel lavoro che non ha mai avuto”

La furia di Sgarbi contro Di Maio, in diretta dalla Camera dei deputati. Parlando della questione decreto fiscale, che per il capo del M5s è stato manipolato da chissà quale manina, il critico d’arte e deputato del Gruppo Misto si altera alla sua maniera per spiegare che "Luigi Di Maio, che è ministro di due ministeri, non sa che i poteri sono tre: legislativo, esecutivo e ordine giudiziario. Non c’è bisogno di rivolgersi alla magistratura per difendere le scelte legittime del governo, la magistratura non deve entrare nelle scelte del governo. Se poi, come è già accaduto, Di Maio vota a sua insaputa, sarà un problema psichiatrico e non politico. Di Maio torni a scuola e si trovi un vero lavoro che non ha mai avuto".

Sgarbi era intervenuto in aula oggi nella discussione sulle presunte "manipolazioni" dei contenuti del decreto fiscale denunciate ieri da Di Maio. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo-Lavoro aveva aggiunto che della faccenda sarebbe stata investita la magistratura.