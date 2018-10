Le regioni terremotate contro il governo: "Il Dl Genova ci ha esautorato". Pd: "Mossa politica"

Di redazione Blogo.it venerdì 19 ottobre 2018

Il loro potere ora è solo consultivo.

È polemica tra il governo Conte e i presidenti di quattro regioni terremotate, vale a dire Luca Ceriscioli per le Marche, Giovanni Lolli per l'Abruzzo, Catiuscia Marini per l'Umbria e Nicola Zingaretti per il Lazio. Tutta colpa di una norma contenuta nel decreto Genova, quello resosi necessario per affrontare l'emergenza del crollo del Ponte Morandi.

In pratica il decreto ha tolto poteri ai presidenti delle Regioni, che sono subcommissari al terremoto. Non hanno più il potere di condivisione sulle ordinanze del commissario, ma solo un potere "consultivo". Il commissario è il geologo Piero Farabollini, che è stato appena nominato su segnalazione del MoVimento 5 Stelle.

Per protesta i quattro presidenti non si sono presentati all'incontro con Farabollini, che può emanare le ordinanze senza avere il loro via libera, è sufficiente che li consulti, ma può prendere le decisioni in maniera indipendente. Il governo Conte dice di averlo fatto per snellire la burocrazia e accelerare la ricostruzione, mentre per i Presidenti non è questo quello che serve.

Nicola Zingaretti ha detto che questo è "un colpo ai territori" terremotati, Luca Cerisoli ha fatto presente che ora "si deciderà tutto a Roma", mentre Catiuscia Marini ha detto notare che questo "è l'opposto del modello Genova".

Secondo il Pd, considerato che si tratta di regioni amministrate dalla sinistra, questa sarebbe solo una decisione politica, ma secondo il commissario Farabollini i governatori stanno strumentalizzando la vicenda. Giovanni Lolli, presidente dell'Abruzzo, non accetta questa accusa e a Repubblica dice:

"Strumentalizzazioni politiche? Noi abbiamo problemi seri, ci confrontiamo tutti i giorni con i cittadini. Io stesso vivo gli effetti del terremoto. Sono dell'Aquila ma a casa mia non sono ancora riuscito a tornare. La verità è che abbiamo criticato spesso anche il precedente governo, ma almeno conoscevamo il nostro interlocutore, un sottosegretario che si confrontava con tutte le regioni"

Lolli ha anche spiegato che con i suoi colleghi delle altre regioni ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, un mese fa, ma non ha ancora risposto: