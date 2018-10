Leopolda 9 oggi al via: Renzi e Padoan con la loro manovra

Di redazione Blogo.it venerdì 19 ottobre 2018

Il titolo è "Ritorno al futuro".

Matteo Renzi è pronto ad aprire la nona edizione della Leopolda, evento che prende il nome dal luogo che lo ospita, la vecchia stazione di Firenze, e che è dedicato al dibattito politico. È questa una manifestazione che ha accompagnato l'ascesa (ma diremmo anche la discesa) politica dell'ex rottamatore, da quando era sindaco di Firenze fino agli anni da Premier e ora che è all'opposizione il suo fondatore ha detto che ci saranno ancora più partecipanti di quando era al governo. Il sottotitolo scelto è proprio "La prova del nove", visto il numero di edizioni raggiunto.

Si comincia questa sera, venerdì 19 ottobre 2018, dalle ore 19 e sarà ovviamente proprio Renzi a inaugurare l'evento. Molto atteso il suo intervento insieme con l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, perché i due presenteranno insieme una manovra economica alternativa a quella del governo Conte, ance se questa trovata ha fatto arrabbiare non poco altri esponenti del Pd, come Carlo Calenda, che ha detto:

"Sono furibondo, ma vi sembra normale che Renzi presenta stasera una contromanovra? Ma non l'ha presentata Martina una settimana fa? Quella di Renzi è diversa da quella che ha presentato Martina con Nannicini? Poi Renzi dice 'Fondo i comitati civici della Leopolda', ma che vuol dire? Stai dentro il Pd o fai un'altra cosa?"

I comitati civici a cui sta pensando Renzi dovrebbero nascere con l'intento di creare un network, con dei coordinatori regionali, rappresentanti non parlamentari, con lo scopo di andare addirittura oltre il Pd e aprirsi anche ad alcuni simpatizzanti liberali che finora sono stati in area Forza Italia, ma che potrebbero rispecchiarsi in questa nuova idea. L'intento è anche di creare una lista per le elezioni europee, per questo il Pd non sembra molto coinvolto nel progetto.

Tra i big del PD, per ora, è confermato Marco Minniti, che potrebbe essere il candidato "renziano" alla segreteria Dem. L'ex ministro dell'Interno parlerà domani. Il coordinatore dell'evento è Ivan Scalfarotto.

Ci saranno anche "esterni" esperti in diversi settori, come Roberto Burioni, con cui parlare dello spinoso tema dei vaccini, e Roberto Cingolani, il padre della robotica italiana. L'evento infatti guarda molto al futuro e proprio stasera, dalle 21, "Ritorno al futuro" è il titolo della kermesse e per questo la prima serata è dedicata agli Under 30, durante la quale dovrebbe esserci la presentazione della manovra di Renzi e Padoan. Ma vediamo il programma.

Leopolda 9: il programma e gli ospiti

Venerdì 19 ottobre 2018

Ore 19:00, inaugurazione e apericena

Ore 21:00, comincia "Ritorno al futuro": introduzione dell'evento con gli under 30 con una introduzione su passano, presente e futuro della nostra economica. Presentazione delle contromanovra di Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan

Ore 21:45, plenaria con i ragazzi più giovani, coordinamento di Elena Bonetti

Ore 22:30, trenta tavoli coordinati da trenta ragazzi under 30 e altrettanti parlamentari fino a mezzanotte.

Sabato 20 ottobre 2018

Ore 9:30, un'ora di proposte degli amministratori, i sindaci "che governano bene", coordina Anna Scavuzzo

Ore 10:30, cinquanta tavoli di proposte e discussioni

Ore 14:30, un talk condotto da Mateo Renzi, ospiti Roberto Cingolani, Federica Angeli, Roberto Burioni, Rula Jebrael più un quinto "a sorpresa"

Ore 16:30, si torna in plenaria. Ivan Scalfarotto presenta i Comitati Civici, i primi dieci italiani che racconteranno come vogliono costruirne mille nei prossimi mesi

Domenica 21 ottobre 2018

Ore 9:30, plenaria con interventi di cinque minuti a testa