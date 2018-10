Video, Salvini: "Riscriviamo il decreto fiscale, ma a passare per l'amico dei condoni non ci sto"

Matteo Salvini oggi ha cercato di smorzare la polemica sul decreto fiscale, o meglio sull'articolo 9 che riguarda il condono, e lo ha fatto a modo suo: con una diretta Facebook. Nel corso del suo intervento ha più volte ripetuto di essere disposto a ridiscutere il decreto fiscale, ma ha anche richiamato i 5 Stelle, dicendo loro che se hanno problemi interni non devono scaricarli sugli altri. Ossia se Luigi Di Maio ha ricevuto lamentale dai suoi colleghi di partito, non deve far passare Salvini come il responsabile del condono e ha detto di non dover "cercare manine che modificano i decreti di notte", ma basta dire "ci siamo sbagliati". Durante la sua diretta, mentre era in viaggio in Trentino, il vicepremier leghista ha detto:

"Mi son fermato dieci minuti in macchina lungo la statale per un chiarimento che devo a voi, agli elettori di Lega e 5 Stelle, ai giornalisti e agli italiani in generale, ma anche agli speculatori che pensano a un governo che salta e non ho intenzione di fare un regalo a loro e al Pd. Da due giorni gli amici dei 5 Stelle dicono tante cose. Io non sono nato per condonare niente a nessuno, io sono dalla parte dei lavoratori, degli italiani in difficoltà con le cartelle di Equitalia. Leggo cose a sproposito su riciclaggio, capitali di mafiosi, ma io sono assolutamente contrario. Di Maio dice che domani dobbiamo cambiare questa parte sul decreto. Va bene, ci sarò, non andrò all'incontro con Coldiretti e non potrò stare con i miei figli. Però vorrei chiarire: c'erano due persone protagoniste di quel Cdm, uno leggeva e uno scriveva, uno leggeva il testo incriminato e l'altro verbalizzava. Il primo era il Presidente Giuseppe Conte, che è ha tutta la mia stima e sta battagliando in Europa per difendere la manovra. Di Maio scriveva e anche lui è una persona che stimo. Però, passare per amico dei mafiosi io non ci sto. Chi leggeva non leggeva abbastanza bene? Chi scriveva non ascoltava bene? Non lo so, però non possiamo stare per due giorni sui giornali europei e sembrare un governo litigioso. Non aspettano altro. Se c'era qualcosa che non andava bene, si alzava il telefono, si chiamava e si riscriveva tutto. Domani andiamo in Consiglio dei Ministri, ma non per litigare. La gente mi dice 'mi raccomando non dividetevi'. Ma quello che è giusto è giusto: quel decreto fiscale era letto da Conte e verbalizzato da Di Maio, io ero in mezzo tra i due e ho visto bene. Adesso, passare noi per quelli che hanno fatto tutto, proprio no. Riscriviamo tutto, chi se ne frega dei condoni, anche quello su Ischia a me non piace molto. Abbiamo da affrontare le corazzate europee che vogliono affossare l'Italia"