Video - Salvini denuncia: "Nuovo sconfinamento dei francesi a Claviere"

Di redazione Blogo.it venerdì 19 ottobre 2018

Matteo Salvini ha condiviso il video di un nuovo presunto sconfinamento della polizia francese a Claviere

Matteo Salvini ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il video di un presunto nuovo sconfinamento della polizia francese sul territorio italiano; un episodio molto simile a quello già denunciato lo scorso 15 ottobre, quando un paio di migranti africani vennero abbandonati in una zona boschiva di Claviere.

Stando a quanto riportato da Salvini, questo nuovo sconfinamento sarebbe avvenuto questa mattina, sempre nel territorio del piccolo comune in provincia di Torino che si trova al confine con la Francia. Nel video si vede un gendarme francese in piedi vicino all'auto di servizio mentre parlotta con 3 presunti migranti africani ai quali, a giudicare dalla mimica, indica la strada per il centro abitato di Claviere.

Anche in questo caso, dunque, la polizia francese avrebbe riaccompagnato dei migranti all'interno del territorio italiano senza allertare le autorità del nostro Paese, violando così gli accordi internazionali. Lunedì scorso la diplomazia francese si scusò parlando di "un errore di un gendarme inesperto" che aveva "sbagliato strada". Una giustificazione che, alla luce di questo nuovo video, non regge più.

Eloquente il commento di Salvini: "Girato questa mattina a Claviere, sul confine Italia-Francia. Anche questa auto della polizia francese aveva sbagliato strada??? Macron, rispondi!"

Salvini ha poi aggiunto: "La Francia ha ammesso che venerdì scorso ha trasportato, “per errore”, un paio di immigrati in territorio italiano. A Parigi si sono perfino risentiti, perché non ho accettato le scuse e ho chiesto mi venissero fornite le generalità degli stranieri abbandonati nei boschi. I francesi non hanno risposto. In compenso, questa mattina alle 9.30, un cittadino di Clavière ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone. Chi sono? Da dove vengono? Perché non siamo stati avvertiti? Senza spiegazioni rapide, complete e convincenti ci troveremmo di fronte a una provocazione e a un atto ostile! Il video è stato girato questa mattina alle 9.30 a Claviere. Chi ha fatto il filmato è una persona con nome e cognome e, se necessario, è disponibile a confermare l’episodio alle autorità competenti. È un episodio che può danneggiare gravemente i rapporti Italia-Francia, e non per nostra scelta. Ci riflettano anche gli amici del Movimento 5 Stelle: chi vuole mettere in difficoltà il Paese non è tra di noi, ma è fuori...".