Governo, pace fatta sul dl fisco? Oggi l'atteso Cdm

Di redazione Blogo.it sabato 20 ottobre 2018

Salvini: "alla Lega non interessano condoni". Di Maio "Ci fa molto piacere, amici ritrovati!"

Dopo le tensioni delle ultime ore sul dl fisco, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini provano a distendere i toni in vista del Consiglio dei ministri, programmato per oggi alle 13, che dovrà riscrivere il decreto. Il provvedimento secondo il leader del M5s sarebbe stato manipolato da una non meglio precisata (ma adombrata) manina per farlo diventare un condono tombale.

Un Cdm che inevitabilmente si occuperà anche del downgrade dell’Italia da parte di Moody’s e della lettera di richiamo della Commissione Ue che ha bocciato il Documento programmatico di bilancio.

Quello che preme di più a Di Maio è togliere dal decreto fiscale la depenalizzazione dei reati di autoriciclaggio mentre per quanto riguarda il taglio del rating da parte di Moody’s - appena sopra il livello spazzatura - il vicepremier non sembra preoccuparsi, anzi spiega che accoglie "il responso di Moody's con un grande sorriso, ce l'aspettavamo".

Sulla questione condono invece Di Maio dice: "Ora smettiamola con il dire che c'è panna montata. Non la buttiamo in caciare, togliamo di mezzo il condono per gli evasori e andiamo avanti. Ci fa molto piacere e siamo felici del no della Lega al condono. Sono amici ritrovati". Salvini che già ieri aveva detto che non ci sta a passare per l’amico degli evasori, oggi ribadisce che "alla Lega non interessa nessun condono, rispettiamo il contratto".

Di Maio ha poi smentito un cedimento sul deficit 2019, che resta al 2,4% del Pil altrimenti "non avremmo la riforma alla Fornero e il reddito di cittadinanza" ha spiegato ai cronisti davanti a Palazzo Chigi.