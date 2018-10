Video, Forum Coldiretti: va via Salvini, arriva Elisa Isoardi

Di redazione Blogo.it sabato 20 ottobre 2018

Ha partecipato in qualità di conduttrice di un programma di cucina.

Questa mattina il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha partecipato al Forum Internazionale della Coldiretti a Cernobbio dove ha parlato della difesa del Made in Italy prima di scappare via per tornare a Roma dove era atteso dall'importante Consiglio dei Ministri (preceduto prima da un vertice con Di Maio e Conte) per ridiscutere la pace fiscale contenuta nella manovra finanziaria.

La sorpresa è stata che Salvini era accompagnato da Elisa Isoardi, ma non nelle vesti della sua fidanzata. Anzi, a dire il vero, lei è entrata in scena quando lui era già andato via, ha visitato tutti gli stand e ha partecipato come relatrice al "Lancio dell'iniziativa europea dei cittadini 'Eat original - Scegli l'origine'"

Infatti suo suo account Instagram, condividendo alcune foto della sua partecipazione al Forum Coldiretti, ha scritto:

"Sono fiera di aver contribuito al 'eat original- scegli l’origine' iniziativa di Coldiretti e sette stati membri europei per rendere obbligatoria l’etichetta di origine per tutti gli alimenti. Un altro importante passo in avanti per la trasparenza a difesa di tutti i consumatori italiani ed europei!"

Elisa Isoardi, a chi le ha chiesto un commento su Salvini, ha risposto "siamo qui per cose più importanti" e non ha voluto parlare del suo compagno, ma solo dell'evento per cui era stata invitata da Coldiretti.

La sua presenza è giustificata, ovviamente, dal fatto che è la conduttrice di un programma in cui si parla di alimentazione ogni giorno, ossia "La Prova del Cuoco" su Raiuno.

Foto © Instagram Elisa Isoardi

Video © YouTube Agenzia Vista