Bonolis ospite di Renzi: "Salvini e Di Maio comici come Totò e Peppino" [VIDEO]

Di redazione Blogo.it sabato 20 ottobre 2018

Il conduttore televisivo contro i leader della maggioranza

Paolo Bonolis è stato ospite di Matteo Renzi sul palco della Leopolda a Firenze. Il presentatore televisivo ha colto l’occasione per lanciare frecciate per nulla velate a Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due leader dei partiti dell’attuale maggioranza di governo. "Nella commedia all’italiana abbiamo avuto grandi coppie comiche come Totò e Peppino o Franco e Ciccio - ha detto Bonolis - . Ora abbiamo Salvini e Di Maio. Anche loro hanno il tormentone, come le grandi coppie comiche: per loro sono sempre i migranti". Per bocciare senza se e senza ma la politica del governo Conte, il conduttore cita anche l’amministrazione comunale di Roma, attualmente a guida M5S con Virginia Raggi. "Salvini e Di Maio usano il decreto in maniera definitiva, perché per decreto la povertà non esiste più, proprio come le buche a Roma".

Salendo sul palco, comunque, Bonolis non ha lesinato nemmeno una frecciatina a Renzi, anche se in questo caso lo ha fatto evidentemente con minore malizia: "Tieni, questo è un poncho degli Intilimani - ha dichiarato mostrando il regalo all’ex premier - . Così c’hai ancora qualcosa di sinistra. Pure tu hai voluto cancellare delle cose, ad esempio il Senato. E mo’ sei senatore, perché l’Italia ti vuole bene. Ma lo sapete che si frega il ciambellone al bar del Senato?". La replica di Renzi, nelle vesti di un conduttore in perfetto stile Fabio Fazio, non si è fatta attendere: "È vero, ma lo pago, è un atto di resistenza civile, mi avete mandato lì, anche se costa poco".

Infine, Bonolis ha punzecchiato il Partito Democratico in merito alle divisioni interne e alle liti che in questi anni lo stesso Renzi ha avuto con dei leader storici del centrosinistra: "Fortissimo era anche il trio composto da te, D’Alema e da Bersani. Ve lo ricordate il pezzo che facevano sulla rottamazione? Ammazza, quanto faceva ride, aoh. I bambini miei hanno voluto anche il dvd".