Elezioni provinciali a Trento e Bolzano: oggi il voto

Di redazione Blogo.it domenica 21 ottobre 2018

Elezioni provinciali Trento e Bolzano 2018: gli elettori dovranno eleggere 35 consiglieri provinciali in ciascun consiglio delle due province autonome. I risultati con spoglio da stasera in Alto Adige e da domani in Trentino

Oggi 21 ottobre 2018 si vota per le elezioni provinciali a Trento e Bolzano. I seggi per rinnovare i Consigli provinciali della due province autonome in Trentino sono stati aperti alle 6 e verranno chiusi alle 22, in Alto Adige invece si vota dalle 7 alle 21. In Trentino si vota anche direttamente il presidente della provincia.



Elezioni Trento e Bolzano 2018: aventi diritto e spoglio

Per i risultati delle elezioni provinciali in Trentino si dovrà attendere domani, con la spoglio che inizierà dalle 7 in poi, in Alto Adige invece lo scrutinio inizierà già da stasera, al termine delle operazioni di voto. In queste elezioni provinciali a Trento e Bolzano verranno eletti 35 consiglieri provinciali in ciascun consiglio.



In Trentino si vota anche il presidente

In Trentino sarà eletto direttamente anche presidente della Provincia, invece in Alto Adige l'elezione del governatore non è diretta ma riservata ai consiglieri eletti. I consiglieri delle due province autonome eletti compongono insieme il Consiglio regionale con la presidenza che è divisa tra i due presidenti a turno per metà mandato ciascuno.