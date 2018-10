Grillo: "Presidenza della Repubblica da riformare"

Di redazione Blogo.it domenica 21 ottobre 2018

Il comico genovese ha chiuso l'evento Italia 5 Stelle

Beppe Grillo ha chiuso l’evento Italia 5 Stelle dal palco del Circo Massimo. Il cofondatore del Movimento ha parlato per circa mezzora, spaziando su diversi argomenti dell’attualità politica e rendendo pubbliche, come già accaduto in passato, alcune delle sue “ricette”. Una riguarda la riforma della Presidenza della Repubblica, ritenuta non più al passo con i tempi: "Dovremmo togliere i poteri al capo dello Stato, dovremmo riformarlo. Il vilipendio... un capo dello Stato che presiede il Csm, capo delle forze armate. Non e' più in sintonia col nostro modo di pensare".

Salito sul palco con una mano di plastica - evidente riferimento alla "manina" che avrebbe modificato di nascosto il dl fiscale - , Grillo ha anche ironizzato sulla manovra di questi giorni e sulle polemiche che hanno inevitabilmente colpito il vicepremier Luigi Di Maio: "Nessuno mette in difficoltà Di Maio, solo io posso farlo, perché so tutte le cose vere ma non le dirò mai". Quanto all’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, Grillo ha sottolineato la diversità tra i due partiti di maggioranza, ma il leader della Lega è "uno che dice una cosa e la mantiene. L’etica della politica è la lealtà, e oggi è un miracolo della politica. Poi siamo strutturalmente come Dna diversi".

Sulle avversità di questi giorni, dalle critiche di Renzi a quelle delle agenzie di rating, il “garante” del M5S dice: "Questa sinistra è morta con questi intellettuali perché è diventata una cosa noiosa. Non ho più paura di nessuno e tantomeno di questi malati. Non è più l’epoca dei vaffa...", conclude.