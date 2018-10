Spread in calo e Piazza Affari in netto rialzo dopo Moody's

Di redazione Blogo.it lunedì 22 ottobre 2018

Aperture dei mercati di oggi 22 ottobre 2018, primo giorno di contrattazioni dopo il downgrade di Moody’s, arrivato sabato. Spread in calo e Piazza Affari in rialzo

Spread in calo e Piazza Affari in netto rialzo all'apertura dei mercati di oggi 22 ottobre 2018, primi giorno di contrattazioni dopo il downgrade di Moody’s, arrivato sabato a mercati chiusi. Il rating sul debito sovrano dell’Italia è stato portato a Baa3, appena sopra il livello junk. Un taglio atteso, con outlook stabile, che i mercati hanno già metabolizzato: lo scenario peggiore, cioè un taglio del rating dell’Italia fino a livello spazzatura, è stato evitato.

Si spiegano così le ragioni del rimbalzo di oggi in borsa, a Milano il Ftse Mib sale in apertura dell’1,82% a 19.426 punti. Anche le altri maggiori borse Ue aprono positive. A Piazza Affari in evidenza nei primi scambi soprattutto Fca, dopo la vendita di Magneti Marelli, che sale del 6,55% a 14,35 euro. L'acquirente è la giapponese Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano Kkr, che ha rassicurato sul mantenimento del marchio e dei livelli occupazionali.

Per le stesse ragioni, scampato declassamento a livello junk dei titoli del nostro debito, sul mercato secondario lo spread tra Btp e Bund ha aperto in calo a quota 289 punti base contro i 301 punti della chiusura di venerdì per un rendimento del decennale italiano pari al 3,35%.