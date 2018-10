Vertice Conte-Di Maio-Salvini su possibile bocciatura Ue e nomine Rai

Di redazione Blogo.it lunedì 22 ottobre 2018

Vertice a Palazzo Chigi con Tria e Toninelli, poi cena a tre per parlare di Rai.

Si sono fatti vedere in giro per Roma, vicino Palazzo Chigi, sempre sorridenti, come invitava a essere Matteo Salvini sabato scorso mentre si facevano fotografare dopo il Consiglio dei Ministri in cui è stato modificato il decreto fiscale nella parte relativa al condono. Questa sera, invece, l’incontro, che ha avuto per protagonisti solo il Premier, i suoi vicepremier e altri due ministri, è servito per parlare della probabile bocciatura della manovra da parte dell’UE dopo l’invio della lettera di risposta del ministro Giovanni Tria.

Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati Palazzo Chigi con lo stesso Tria e con Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, poi, dopo, sono andati a cena insieme solo loro tre in un ristorante che hanno raggiunto a piedi da Palazzo Chigi. Secondo l’Ansa a cena hanno parlato delle nomine Rai.

Per ora, ma non si escludono sorprese, i tre sarebbero orientati a scegliere Giuseppina Paterniti per la direzione del Tg1, accontentando i Cinque Stelle, Gennaro Sangiuliano per il Tg2, indicato dai leghisti, mentre Luca Mazzà resterete alla direzione del Tg3 in quota opposizione.

Foto © Palazzo Chigi/Licenza CC-BY-NC-SA