Manovra, Mattarella a Rimini: "Non ci si può sottrarre all'equilibrio dei bilanci"

La partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia inaugurale della XXXV Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) è arrivata a poche ore dalla bocciatura della manovra da parte dell'Unione Europea e la prima carica dello Stato non ha voluto rinunciare ad intervenire sulla questione che ha subito messo Matteo Salvini e Luigi Di Maio sull'attenti.

Mattarella, da Rimini, ha invitato a tenere i conti in pareggio:

I bilanci in equilibrio, l'efficienza dei servizi, i diritti garantiti ai cittadini, la sinergia tra pubblico e privato, in modo che crescano le opportunità per tutti, sono sfide a cui nessuna amministrazione può sottrarsi: il Comune e la Provincia come la Regione e lo Stato.